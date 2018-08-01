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День мамонта отметят в Иркутской области

День мамонта отметят в Иркутской области
Общество,  Фото:pixabay.com
Его посвятят объекту археологического наследия «Мальта»

В Усольском районе пройдёт познавательно-развлекательное мероприятие «День мамонта», посвящённое сохранению, музеефикации и туристическому использованию объекта археологического наследия федерального значения – палеолитическая стоянка «Мальта».

Мероприятие пройдёт 11 августа на площадке около скульптурной композиции «Мамонты» на повороте с федеральной трассы в селе Мальта.

Будут работать несколько площадок - спортивная, музейная, детская, мастеровая, гастрономическая, сценическая. В программе запланировано первенство Усольского района по народной гребле на лодках «Весла на воду», развлекательная программа для детей, выставка «Назад в прошлое», выступление творческих коллективов, мастер-классы, сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
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