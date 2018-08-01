Эмир Кустурица даст в Иркутске бесплатный концерт на набережной

12 сентября в Иркутске состоится открытый концерт режиссёра Эмира Кустурицы
Концерт пройдёт на площади у памятника Александру Третьему на набережной Ангары, сообщает IRK.ru.
- Это планируется сделать на набережной у памятника Александру Третьему 12 сентября после закрытия, после 22 часов. У Эмира Кустурицы так складывается график, что именно в эти дни может приехать в Иркутск. Сам концерт — инициатива художественного руководителя фестиваля Дениса Мацуева, - сообщила директор Музыкального театра имени Загурского Татьяна Мезенцева.
Помимо концерта на набережной, пройдёт творческая встреча для студентов режиссёрской специальности и всех желающих. Точная дата встречи ещё неизвестна, в качестве места ее проведения рассматривается иркутский Дом кино, уточняет IRK.ru.
Как сообщал «Байкал-Daily», Эмир Кустурица приедет в Иркутск и на Байкал по приглашению всемирно известного пианиста Дениса Мацуева.
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