Дети из Японии и Кореи будут гостить в иркутских семьях

Для ребят состоятся экскурсии, мастер-классы, вечера национальной музыки и танца и многое другое







С 1 по 8 августа в Иркутске пройдёт VIII Международный детский форум, участие в котором примут 45 ребят 12-17 лет из Монголии, Вьетнама, КНР, Кореи и Японии. Мероприятие организует министерство образования Иркутской области при поддержке губернатора и правительства региона.Торжественное открытие форума пройдёт 3 августа в «Байкал Бизнес центре» при участии губернатора Иркутской области, членов правительства, консулов и представителей дипломатических ведомств, аккредитованных в Иркутске.В рамках мероприятия школьники посетят озеро Байкал, авиационный завод, плотину ГЭС, детскую железную дорогу, музей ГУ МЧС России по Иркутской области. Для них состоятся экскурсии по историко-культурным достопримечательностям города Иркутска, мастер-классы по художественному и прикладному творчеству, вечера национальной музыки и танца, национальной кухни и спортивные соревнования.Проживание для участников организовано на базе областного оздоровительно-образовательного центра «Галактика» (Ангарский район, п. Одинск). У 18 школьников из Японии и Кореи будет возможность провести два дня в русских семьях.Подобной практике уже несколько лет: детские делегации японской префектуры Исикава приезжают в Иркутск и живут по несколько дней в семьях иркутян, а дети из Иркутска - в город-побратим Канадзаву, где живут в японских семьях. Ребят из Кореи сибирские семьи примут впервые.Как отметил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфёнов, такой обмен способствует взаимопониманию двух культур, установлению дружеских связей. Предпочтение отдавалось тем семьям, где есть дети-подростки, изучающие корейский и японский языки, сообщает пресс-служба правительства области.