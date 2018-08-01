Улан-удэнцы три дня будут оставаться без света

Завтра, 2 августа:





с 9:00 до 16:00 (перетяжка проводов)





с 9:00 до 20:00 (подрезка деревьев)





3 августа, в пятницу





В связи с плановыми ремонтными работами в электросетях и на оборудовании «Улан-Удэ Энерго» будет отсутствовать электроэнергия 7 августа с дополнением на 2 и 3 августа по следующим адресам:Улицы Иволгинская 13 «А», ЕИРЦ, магазины «Крона», «Барис», «Николаевский», «Рыболов и охотник», ломбард «Сибирь».Городской пляж «Комсомольский остров», улицы Селенгинская 1-35, Окинская 1-81, Иркутская 1-45, Иволгинская 15-33, Привольная 1-18, Гравинский переулок 1-15, Пилорамный переулок 1-16, Житкевич 4-10, Оронгойская 1-38, Оронгойский переулок 2, Сельскохозяйственная 1-10, Судоремонтная 3-78, СНТ «Черемушки», Джидинская 1-84, Черёмушки 8-84, котельная Зеленстрой, СНТ «Весна», СНТ «Коммунальник», СНТ «20 лет Победы», СНТ «Дружба», ЗАО «Байкалвестком», учхоз «Байкал», улицы Ольхонская, Баргузинская, Сельская, Проселочная, переулок Баргузинский, Степная Протока.улицы Мерецкова 1 – 35,34б, Строителей 33а,44, КНС-7, Автотранспортная 2а,21а,21, 26а,38А ,Учебная 1а,1,2, Дальнегурульбинская 1 – 16, Гурульбинская 5,21,22, Светлая 11, ООО «Лукондра», СНТ «Современник».СНТ «Сибиряк», улицы Дорожная 1-2, Лощенкова 19, Дачная 1-3, Кабанская 6 -74, Российская 1-56, Лиговская 8б, Республиканская 25-63, Кубанская 10-52, переулок Дачный 1-62, СНТ «Профсоюзник».Улицы Рублевская 9А, Кумысская, Дацанская, Локомотивная 17-69, Верхняя Березовка, Феоктистова, Санаторно-лесная школа 13, Тубсанаторий, Буддийский монастырь, ДНТ «Дацанское», ДНТ «Субурга», ДНТ «Урда-Уула».Улицы Хоринская 1-10, пожарная часть ВПЧ-5, учебный корпус № 1 Улан -Удэнского инженерно-педагогического колледжа по улице Хоринская 1, Туполева 21, ГАП-2 автоколонна №3, ул. Антонова, подсобное хоз-во, кооперативный гараж №307, СНТ «Восход», кол. Сад Ветеран-1, ул. Черемшинская, Аэродром, ул. Хоринская 1, ул. Аэродромная 1-10.