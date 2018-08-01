Запись о смерти неожиданно появилась в службе ЗАГС
42-летний житель Ангарска узнал, что он числится умершим, когда ему перестали выплачивать ежемесячную денежную выплату как ветерану боевых действий Чеченской войны. Мужчина обратился в Пенсионный фонд за разъяснениями. Тогда и стало известно, что в службе ЗАГС Иркутской области имеется актовая запись о его смерти.
Представители государственных органов рекомендовали ангарчанину обратиться в суд для аннулирования актовой записи.
Ангарский городской суд удовлетворил заявленные требования об аннулировании актовой записи о смерти истца, сообщает пресс-служба суда.
Жителю Ангарска пришлось доказывать в суде, что он живой
Общество, Фото:
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