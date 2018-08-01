В Улан-Удэ проходят занятия гимнастикой цигун

Они проводятся для пенсионеров







Вот уже более пяти лет ветераны Улан-Удэ регулярно занимаются оздоровительной гимнастикой ушу, цигун, скандинавской ходьбой, волейболом, настольным теннисом.







Дыхательной гимнастике цигун ветераны города обучаются при поддержке Федерации ушу республики. И 12 ветеранов уже получили свидетельства об освоении трёх комплексов цигун и применяют свои знания и навыки, проводя показательные выступления на открытых площадках города.







Также занятия цигун будут проводиться в течение августа на площади Советов по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:30. Пенсионерам проведут уроки по набору энергии, упражнения «У Цинь Си», покажут комплекс тайцзицюань.







С сентября ветераны при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации города Улан-Удэ продолжат занятия по совершенствованию комплекса цигун «У Цинь Си», изученный ранее, и приступят к изучению новых форм.







Желающим записаться на занятия нужно обращаться в Улан-Удэнский городской Совет ветеранов по тел: 21-66-70, сообщает управление по информационной политике городской администрации.