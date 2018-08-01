В Иркутской области суд обязал родителей вылечить детей с ВИЧ

Они неоднократно отказывались от обследований



В суд с заявлениями обратилась Тулунская городская больница с требованиями признать отказ родителей детей, инфицированных ВИЧ, не законным, а также обязать их пройти диспансеризацию, обследования и лечить детей в специализированном ЛПУ.



Известно, что родители неоднократно отказывались от обследования и лечения своих несовершеннолетних детей.



Несмотря на несогласие одного из ответчиков с требованиями, суд удовлетворил оба административных исковых заявления больницы. Судебная коллегия по административным делам Иркутского областного суда подтвердила законность принятого судом первой инстанции решения, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

