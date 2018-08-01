В Бурятии наградили отличившихся росгвардейцев

Награды офицерскому и рядовому составу росгвардейцев вручил начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов



Награждение прошло в рамках подведения итогов служебно-боевой деятельности за месяц, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.



За участие в военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне благодарностями командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майора Михаила Носулева отмечены 57 сотрудников Росгвардии. Грамотами и благодарностями МВД по Республике Бурятия награждены 8 сотрудников Росгвардии, медалями «За выслугу лет» – 9 сотрудников. Также первое офицерское звание «лейтенант» присвоено ефрейтору Денису Титову.



Подводя итоги деятельности, полковник полиции Сергей Гатилов отметил, что задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности выполнены в полном объёме.



