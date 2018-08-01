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Актриса из Бурятии скончалась в Санкт-Петербурге

Актриса из Бурятии скончалась в Санкт-Петербурге
Общество, 
«Это случилось внезапно, неожиданно», - скорбят коллеги Людмилы Глуховой

29 июля в Санкт-Петербурге на 55 году жизни ушла из жизни актриса, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель КДЦ «Красногвардейский» Людмила Глухова.

Она родилась в Иркутской области в 1964 году. В 1987 году окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств (Улан-Удэ). Преподавала в родной академии сценическую речь, играла в театре пластической драмы «ЧелоВЕК» им. Нелли Дугар-Жабон.

В 1992 году получила второе высшее образование, окончив Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2005-м стала лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» «за высокохудожественную самобытную вокальную импровизацию» в роли Хранительницы в спектакле «Песни дождя» театра «ЧелоВЕК». Награду вручал композитор Родион Щедрин. 




В 2012 году Людмила Борисовна пришла работать КДЦ «Красногвардейский» в Санкт-Петербурге, где заняла должность художественного руководителя.

«Она необычайно талантлива: мы всегда наслаждались её виртуозными джазовыми импровизациями, её умением слагать стихи, её яркими сценическими образами. А самое главное, в качестве художественного руководителя КДЦ «Красногвардейский» она была незаменима для всех творческих коллективов и студий, помогая им выстроить нужный репертуар или репетиционный процесс, тонко и деликатно разрешая любые сложные ситуации. Благодаря стараниям Людмилы Борисовны состоялись сотни выступлений наших артистов-любителей на самых разных площадках Петербурга и других городов. Три коллектива успешно выступили за рубежом, завоевав награды самого высокого достоинства», - говорится в сообщении КДЦ «Красногвардейский».

Мероприятия КДЦ, запланированные на 1 и 2 августа, отменили. Коллеги Людмилы Борисовны до сих пор не могут поверить в произошедшее. «Это случилось внезапно, неожиданно…» - говорят в КДЦ.

«Людмила Борисовна умела смогла жить и петь ярко, широко, красиво, правильно! Талантливый человек талантлив во всём. Это про Людмилу Борисовну. Коллега, Друг, Мама, Бабушка… Хотя насладиться долгожданной ролью бабушки ей довелось всего несколько дней… Родная наша Людмила Борисовна! Спасибо за творчество, Спасибо за дельные советы, Спасибо за понимание, Спасибо за свет души и уникальность! Помним, любим, скорбим… Нам невыносимо больно…» - говорится в сообщении коллектива. 

 

Для культурной сферы Бурятии Людмила Глухова была не посторонним человеком, отмечает пресс-служба минкультуры республики. Так, в своё время Людмила Глухова была заведующей литературной частью театра кукол «Ульгэр». По данным сайта soyol.ru, инсценировки к постановкам «Золушка» и «Буратино» заслуженной артисткой Бурятии Барановой Е.Н. написала именно Людмила Глухова.

Прощание состоится в четверг 2 августа в 10.45 в Большом зале крематория (Шафировский проспект, дом 12) в Санкт-Петербурге. 
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