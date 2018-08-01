Бурятские борцы перед чемпионатом России: «Настроены только на победу»

Сборной Бурятии по вольной борьбе в преддверии чемпионата России вручили спортивную форму
Вчера в Улан-Удэ состоялось вручение спортивной формы сборной команде Бурятии по вольной борьбе, сообщает пресс-служба минспорта республики.
Борцы выступят на чемпионате России в Одинцово с 3 по 5 августа.
- Каждый спортсмен должен собраться с духом и действительно, не взирая на все регалии, звания соперников, драться до конца. Когда проигрывают безвольно: вышел на ковер с мыслью «скорее бы это закончилось», смысл тогда ехать? – напутствовал борцов министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
Весь тренерский состав отметил, что подготовка к чемпионату России проходила в условиях, способствующих успешному выступлению.
Прошло два тренировочных мероприятия: с 16 июня по 6 июля в условиях среднегорья Аршана в Тункинском районе и с 10 по 28 июля в Улан-Удэ с проживанием и питанием на базе профилактория Бурятской государственной сельскохозяйственной академией.
- Хочу пожелать всем успехов, проявить максимум своих возможностей, волю, характер к победе, потому что иногда соперники по уровню физической и технической подготовки на этом этапе равны, и решающим фактором становится психология. Побеждает тот, кто действительно хочет победить. Вы должны попасть на чемпионат мира, - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.
Основная надежда ложится на плечи лидеров сборной Бурятии Александра Богомоева, Евгения Жербаева, Арсалана Будажапова и тяжеловеса Балдана Цыжипова.
- Все готовы, хорошо настроены и только на победу. Медальный план, я думаю, пока не надо загадывать, будем бороться, выкладываться,- поделился своими ожиданиями мастер спорта международного класса Евгений Жербаев.
Защищать честь Бурятии отправятся 13 борцов: Жаргал Дамдинов, Алдар Бальжинимаев, Булат Баясхолонов, Александр Богомоев, Эрдэм Будажанаев, Баяр Цыренов, Даша Шарастепанов, Евгений Жербаев, Алексей Боровицкий, Арсалан Будажапов, Алексей Сабадиев, Балдан Цыжипов, Цыбик Максаров.
Чемпионат России является основным этапом отбора на чемпионат мира, который состоится в Будапеште, Венгрия с 20 по 28 октября.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на прошлогоднем чемпионате России бурятские борцы выступили ниже своих возможностей, завоевав лишь одну бронзовую медаль. Её принёс Цыбик Максаров, нынешний главный тренер сборной Бурятии по вольной борьбе.
Бурятские борцы перед чемпионатом России: «Настроены только на победу»
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