Участник шоу «Танцы на ТНТ» выступит в селе Бурятии

Молодёжный фестиваль с участием Тимура Базарова состоится уже завтра
Завтра, 2 августа, в парке культуры и отдыха села Мухоршибирь состоится молодёжный фестиваль «Звёздный джем». Перед сельчанами выступят участник шоу «Танцы на ТНТ» Тимур Базаров, директор и педагог школы танцев «Dance Hall» Виктор Яо-Фун-Тан и группа «Somnium».
По словам организаторов, программа фестиваля будет насыщенной. Среди зрителей проведут фотоконкурс, победитель которого получит смартфон. Также ждут уличные танцы в исполнении директора школы танцев и участника шоу на ТНТ; бесплатный аквагрим; квест-игра «Бегущий волонтёр»; футбол, волейбол; интерактивный конкурс «Угадайте мелодию, друзья» и многое другое.
Организаторы приглашают мухоршибирцев на молодёжный фестиваль, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году 22-летний танцор из Бурятии, уроженец посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района, Тимур Базаров участвовал в шоу на телеканале «ТНТ» «Танцы». Он покинул проект в 18 серии, станцевав участницей шоу Ольгой Батуриной.
По словам самого Тимура, перед выходом на сцену он чувствовал себя «кандидатом на вылет».
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