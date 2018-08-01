Участник шоу «Танцы на ТНТ» выступит в селе Бурятии

Сборной Бурятии по вольной борьбе в преддверии чемпионата России вручили спортивную форму

Молодёжный фестиваль с участием Тимура Базарова состоится уже завтра

В латвийском СМИ вышла статья, посвящённая уникальному городу в Бурятии

Уже прошёл год со дня смерти бурятского борца

Главного редактора «Эха Москвы» встретили в аэропорту с хадаком

Им рассказали об обычаях республики

В Балее мужчина приговорён к 14 годам лишения свободы за убийство, покушение на убийство и незаконное ношение оружия