Улан-удэнцы на два часа останутся без воды

Коммунальщики будут проводить ремонтные работы



МУП «Водоканал» извещает, что сегодня, 1 августа, с 14:00 до 16:00 будет отключено холодное водоснабжение дома № 40 на улице Львовская. Это произойдёт в связи с проведением ремонтных работ.



Коммунальщики будут менять запорную арматуру, сообщает управление по информационной политике города.

