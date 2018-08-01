Коммунальщики будут проводить ремонтные работы
МУП «Водоканал» извещает, что сегодня, 1 августа, с 14:00 до 16:00 будет отключено холодное водоснабжение дома № 40 на улице Львовская. Это произойдёт в связи с проведением ремонтных работ.
Коммунальщики будут менять запорную арматуру, сообщает управление по информационной политике города.
Улан-удэнцы на два часа останутся без воды
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