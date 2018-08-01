Работодатель в Бурятии не рассчитался с уволенным пенсионером

Работник обратился в прокуратуру



Как выяснила прокурорская проверка, поведённая по обращению жителя Муйского района, в «Таксимовской детской школе искусств» нарушили трудовое законодательство при увольнении пенсионера.



Как оказалось, после поступления заявления об увольнении по собственному желанию работодатель не ознакомил его с приказом о прекращении трудового договора под роспись в день увольнения. Кроме того, работодатель не выдал трудовую книжку и не произвёл расчёт.



- Уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление её по почте отправлено пенсионеру только в ходе прокурорской проверки, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Однако работодателем не были решены вопросы о выплате компенсации в связи с задержкой выдачи трудовой книжки, об издании приказа о признании днём увольнения дня выдачи трудовой книжки, а также внесении записи в трудовую книжку о признании ранее внесённой записи о дне увольнения недействительной.



И.о. директора «Таксимовской детской школы искусств» внесено представление об устранении нарушений. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Заявителю выдана трудовая книжка, произведён расчёт при увольнении и выплачена денежная компенсация на общую сумму 29 тысяч рублей, также устранены все предыдущие нарушения, замеченные прокуратурой.

