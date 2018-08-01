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В Бурятии штрафуют торговцев омулем

В Бурятии штрафуют торговцев омулем
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушения выявлены в посёлке Усть-Баргузин

В июле государственным инспектором Управления ветеринарии по Баргузинскому району совместно с сотрудниками МВД был проведён рейд по местам стихийной торговли рыбной продукцией в посёлке Усть-Баргузин.

Ими были выявлены продавцы, нарушающие ветеринарное законодательство. Было составлено 4 протокола об административном нарушении. Правонарушителям придётся выплатить штраф.

Рейды проводятся в связи с запретом лова омуля в озере Байкал и его притоках и с целью усиления работы по борьбе со стихийной торговлей рыбной продукцией в местах несанкционированной продажи, сообщает управление ветеринарии по Бурятии. 
омуль
 
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