В Бурятии штрафуют торговцев омулем

Нарушения выявлены в посёлке Усть-Баргузин



В июле государственным инспектором Управления ветеринарии по Баргузинскому району совместно с сотрудниками МВД был проведён рейд по местам стихийной торговли рыбной продукцией в посёлке Усть-Баргузин.



Ими были выявлены продавцы, нарушающие ветеринарное законодательство. Было составлено 4 протокола об административном нарушении. Правонарушителям придётся выплатить штраф.



Рейды проводятся в связи с запретом лова омуля в озере Байкал и его притоках и с целью усиления работы по борьбе со стихийной торговлей рыбной продукцией в местах несанкционированной продажи, сообщает управление ветеринарии по Бурятии.

