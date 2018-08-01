Чемпионат «Алханайский волан» прошёл в Бурятском Агинском округе

Мероприятие собрало 30 спортсменов



С 2015 года на территории национального парка «Алханай» проводятся летние соревнования по бадминтону «Алханайский волан». В этом году игры прошли уже в четвёртый раз.



- Национальный парк «Алханай» - уникальное место, привлекающее множество паломников и просто почитателей величественной красоты забайкальской природы. Ежегодно в последние выходные июля туристы стремятся посетить «Алханай», в их числе много бывает спортсменов, - сообщают организаторы.



В соревнованиях могли принять участие все желающие. Всего собралось более 30 спортсменов. Игры проводились в двух разрядах – одиночном и смешанном парном. В одиночном разряде участники разделились на три возрастные категории – до 16 лет, до 30 лет и старше. Самой юной участницей стала 10-летняя Жимбеева Анжела из Амитхаши, самым старшим – Иванов Андрей из Читы, которому 57 лет.



- Я участвую в «Алханайском волане» четвёртый год, ни разу не пропускал эти соревнования. Желаю организаторам продолжать традицию, проводить соревнования ежегодно с ещё большим количеством участников, - сказал самый старший участник соревнований.



В этом году игры проводились по новой системе до 11 очков, что сказалось на динамике проведения соревнований и повысило зрелищность игр. Во многих встречах для выявления победителя потребовались все 5 партий. Учитывая скоротечность партии до 11 очков, до самого конца было не понятно, кто же все-таки выиграет.



Победителям и призёрам соревнований были вручены грамоты и медали, а также памятные призы от администрации национального парка «Алханай».



Среди юношей до 16 лет первое место получил - Гвоздь Роман (Владивосток), второе – Сергеев Виталий (Агинское), третье – Андреев Алексей (Улан-Удэ). Среди девочек до 16 лет первое место завоевала Швец Даша (Чита), второе – Дедюхина Ксения (Чита), третье – Жимбеева Анжела (Амитхаша).



В группе мужчин до 30 лет первое место получил Ключников Артём (Чита), второе – Иринчинов Чингис (Амитхаша), третье – Гармажапов Ринчин (Догой). В группе женщин до 30 лет первое место заслужила Медзиновская Анна (Чита), второе – Тумурова Арюна (Агинское), третье – Юндунова Сайжена (Могойтуй).



В числе мужчин старше 30 лет победил– Батуев Баир (Могойтуй), второе место получил– Иванов Андрей (Чита), третье – Иванов Евгений (Чита). В числе женщин старше 30 лет победу одержала Коновалова Ольга (Чита), второе место получила – Дуплева Ольга (Чита), третье – Бадмаева Ольга (Агинское), сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

