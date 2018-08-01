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Детей из Дагестана в Бурятии научили делать буузы

Детей из Дагестана в Бурятии научили делать буузы
Общество, 
Им рассказали об обычаях республики

27 июля в детском оздоровительном лагере «Байкальские волны» прошёл мастер-класс по приготовлению бууз для детей из Дагестана и детей, чьи родители погибли в «горячих точках».

Педагогический состав и вожатые центра рассказали ребятам о культуре, обычаях и традициях бурятского народа. Специалисты городского комбината школьного питания провели мастер-класс по изготовлению бууз. Детей также угостили саламатом и зелёным чаем, сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.
буузы
 
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