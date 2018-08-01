Им рассказали об обычаях республики
27 июля в детском оздоровительном лагере «Байкальские волны» прошёл мастер-класс по приготовлению бууз для детей из Дагестана и детей, чьи родители погибли в «горячих точках».
Педагогический состав и вожатые центра рассказали ребятам о культуре, обычаях и традициях бурятского народа. Специалисты городского комбината школьного питания провели мастер-класс по изготовлению бууз. Детей также угостили саламатом и зелёным чаем, сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.
Детей из Дагестана в Бурятии научили делать буузы
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