Центр Улан-Удэ раскрасят в граффити

В столице Бурятии откроют специальное арт-пространство



С 6 по 10 августа в Улан-Удэ пройдёт серия культурно-досуговых и обучающих мероприятий в сфере современного изобразительного искусства - стрит-арт.



- Любой желающий совершенно бесплатно может погрузиться в атмосферу молодёжных субкультур, - рассказывает руководитель общественной организации экстремальных видов спорта и уличной культуры Валентин Мокрий, - пообщаться с яркими представителями сибирского стрит-арта, познакомиться с их творчеством и принять непосредственное участие в создании новых арт-объектов.



Хэдлайнерами мероприятий станут приглашённые художники, ветераны сибирского стрит-арта, Михаил Мак из Новосибирска и Степан Шоболов из Иркутска. Гости в лучших традициях сибирского граффити оформят американский внедорожник Hammer H1, а также украсят стены центра Улан-Удэ.



- 8 августа в 16 часов все желающие смогут побывать на торжественном открытии арт-пространства «Точка», аналогов которого на сегодняшний день в городе нет. Все дни атмосферу мероприятий будут создавать старейшие ди-джеи Улан-Удэ, - сообщают организаторы.



Стены созданного арт-пространства будут украшены выставкой современного искусства, которая объединит работы художников из Бурятии, Краснодарского края, Иркутской области, Красноярского края и Новосибирской области. Площадка мероприятий будет размешена на территории торгового комплекса «Народный» по адресу улица Корабельная 32 к1, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

