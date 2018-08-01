Иркутянин завоевал серебро первенства России по боксу

За победу боролись больше 260 спортсменов



Иркутянин Василий Каверин завоевал серебряную медаль первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет. Соревнования прошли с 21 по 29 июля в Тюмени и собрали более 260 спортсменов из 12 федеральных округов.



Василий Каверин выступал в весовой категории до 80 килограмм. В финале он уступил Андрею Воеводину из Московской области, который занял первое место. Бронзовые медали у Никиты Синицына и Никиты Малёны из Краснодарского края.



По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России для участия в первенстве Европы, которое пройдёт с 8 по 17 октября в Анапе, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

