За победу боролись больше 260 спортсменов
Иркутянин Василий Каверин завоевал серебряную медаль первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет. Соревнования прошли с 21 по 29 июля в Тюмени и собрали более 260 спортсменов из 12 федеральных округов.
Василий Каверин выступал в весовой категории до 80 килограмм. В финале он уступил Андрею Воеводину из Московской области, который занял первое место. Бронзовые медали у Никиты Синицына и Никиты Малёны из Краснодарского края.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России для участия в первенстве Европы, которое пройдёт с 8 по 17 октября в Анапе, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутянин завоевал серебро первенства России по боксу
Общество, Фото:
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