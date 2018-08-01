В сёлах Бурятии отсутствовали источники пожаротушения

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в сельских поселениях «Баргузинское», «Адамовское» и «Улюнское» Баргузинского района Бурятии нарушали правила пожарной безопасности.



- Установлено, что обязанность по созданию в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях, не выполнена, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В сёлах Нестериха и Шапеньково, а также улусе Ярикта источники наружного противопожарного водоснабжения находятся в неисправном состоянии. В посёлке Журавлиха вовсе не было подобного противопожарного источника водоснабжения.



Ещё в 2014 году эти сёла включены в перечень населённых пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров.



- По результатам рассмотрения исковых заявлений прокурора решением Баргузинского районного суда на администрации сельских поселений «Баргузинское» и «Улюнское» возложена обязанность привести в исправное состояние источники наружного противопожарного водоснабжения, - уточняют в пресс-службе.



Также судом удовлетворены требования прокурора об обязании администрации сельского поселения «Адамовское» создать источник наружного противопожарного водоснабжения в посёлке Журавлиха.



Решения суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

