В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в сельских поселениях «Баргузинское», «Адамовское» и «Улюнское» Баргузинского района Бурятии нарушали правила пожарной безопасности.
- Установлено, что обязанность по созданию в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях, не выполнена, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В сёлах Нестериха и Шапеньково, а также улусе Ярикта источники наружного противопожарного водоснабжения находятся в неисправном состоянии. В посёлке Журавлиха вовсе не было подобного противопожарного источника водоснабжения.
Ещё в 2014 году эти сёла включены в перечень населённых пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров.
- По результатам рассмотрения исковых заявлений прокурора решением Баргузинского районного суда на администрации сельских поселений «Баргузинское» и «Улюнское» возложена обязанность привести в исправное состояние источники наружного противопожарного водоснабжения, - уточняют в пресс-службе.
Также судом удовлетворены требования прокурора об обязании администрации сельского поселения «Адамовское» создать источник наружного противопожарного водоснабжения в посёлке Журавлиха.
Решения суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
В сёлах Бурятии отсутствовали источники пожаротушения
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