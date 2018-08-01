Китаец нарушил границу в Забайкалье в поисках коммунистов

Он взял с собой только деньги и бутылку воды



Ежегодно забайкальские пограничники пресекают десятки нарушений государственной границы. Всякий раз у нарушителей находятся веские, по их мнению, причины для совершения преступлений. Но в этот раз удивиться объяснениям задержанного иностранца пришлось даже видавшим виды стражам границы, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.



Как рассказал задержанный Юй Цзинькан, ещё совсем недавно, будучи программистом по образованию, он трудился охранником на одном из предприятий в Пекине. И вот, бросив работу, приехал в Маньчжурию, собрал все необходимое, а именно бутылку воды и 10 тысяч юаней, он выдвинулся в сторону Российской Федерации, под покровом ночи незаконно пересек государственную границу, после чего был задержан пограничниками.



На вопрос, что же его подвигло на совершение преступления, мужчина пояснил, что направился в Россию в поисках приверженцев коммунизма. Однако вопреки ожиданиям идеологические искания привели Юй Цзинькана не в стан единомышленников, а на скамью подсудимых.



Мужчина признан виновным по ч. 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение государственной границы». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Искать политических соратников теперь ему придется у себя на родине. Юй Цзинькан выдворен из России.





