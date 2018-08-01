По районам Бурятии возможны ливни с грозами
По данным Бурятского гидрометцентра 1 августа по республике местами дождь, грозы, днём возможны ливни, ночью по северным районам без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 11-16, по северо-востоку 4-9, днём 21-26, при дожде 15-20 тепла.
В Улан-Удэ утром и днём дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-17, днём 22-24 тепла
В Улан-Удэ ожидается дождь
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