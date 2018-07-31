В Забайкалье сократили время действия «сухого закона»

Теперь спиртные напитки жители региона не смогут купить в магазинах с 23 часов вечера до 8 утра
Изменилось время розничной продажи алкоголя в Забайкальском крае. В регионе вступил в силу закон, отменяющий дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции ежедневно с 20 часов вечера до 11 часов утра.
- Таким образом, в соответствии с п. 9 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции не допускается с 23 часов до 8 часов, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Таким образом, спиртные напитки жители региона не смогут купить теперь с 23 часов вечера до 8 утра.
Теперь спиртные напитки жители региона не смогут купить в магазинах с 23 часов вечера до 8 утра
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