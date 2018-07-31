Для них проведут танцевальные и компьютерные курсы
1, 2 и 3 августа в Иркутске пройдёт запись на участие в проекте «Старость в радость». Пожилые иркутяне в возрасте от 55 лет и старше смогут записаться на курсы «Бабушка-онлайн», «Бабушка-полиглот» (изучение иностранных языков - английский, немецкий, французский, китайский), «Бабушка-фитнес» (занятия йогой и оздоровительной гимнастикой), «Бабушка-гламур» (обучение уходу за собой).
Также для желающих открыты курсы «Рисунок с нуля» (занятия посвящены основам рисования и живописи), «Танцующий город» (обучение вальсу и старинным танцам) и «Дедушки и внуки» (совместное обучение молодёжи и людей старшего возраста игре в шашки и шахматы).
Записаться на второй курс «Бабушка-онлайн» можно будет 1, 2 и 3 августа на сайте «Общественная жизнь города Иркутска», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Пожилых иркутян приглашают в проект «Старость в радость»
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