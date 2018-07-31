Василий Лазарев пробудет в городе несколько дней
Тренерский семинар по бильярду под руководством главного тренера сборных команд России Василия Лазарева пройдёт с 4 по 7 октября в бильярдном клубе «Меткий» в Иркутске. Семинар организуют в рамках чемпионата России по свободной пирамиде, запланированного на 8-14 октября.
- Задача семинара – повышение уровня мастерства спортсменов и тренеров Сибирского региона, в частности Иркутской области. Уверен, что большой интерес будет у наших коллег и из Дальневосточного региона. Такие семинары проводятся в большом количестве в центральной части России, у нас, к сожалению, нет возможности их посещать. Василий Лазарев – признанный специалист экстра-класса, он имеет огромный спортивный и тренерский опыт и знает все о бильярде, - рассказал вице-президент федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.
Программа тренировок будет состоять из двух частей. Первая – базовая техника, где сделают акцент на стойку, подход и подготовку к удару, анализ, корректировку и систему прицеливания. Вторая часть семинара – построение тренировочного процесса: система координат, статистика и планирование тренировок, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Справка:
Василий Лазарев – мастер спорта международного класса, многократный призёр этапов кубка мира международной профессиональной лиги русского бильярда, кубка Балтии. С 2013 года является главным тренером сборных команд России по бильярдному спорту. Автор книги «Бильярд: игра разума и силы воображения».
Учениками Василия Лазарева в разное время были такие ведущие спортсмены, как Аслан Бузоев, Даниил Богушевский, Сергей Тузов, Армен Габриелян, Анастасия Луппова, Ольга Прохорова и многие другие. Василий Лазарев является автором собственной запатентованной методики обучения русскому бильярду.
В Иркутске даст мастер-класс тренер сборных России по бильярду
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