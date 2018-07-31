В улан-удэнском СНТ произведена подсыпка дамбы-дороги

«Подтопление этой дороги привело бы к большим неудобствам», отметили в городской администрации







250 тонн грунта, два «КамАЗа» и один погрузчик были использованы коммунальными службами города, чтобы не допустить затопления дамбы садово-некоммерческого товарищества «Судостроитель».СНТ расположено на левом берегу реки Селенги. Оно имеет две дамбы. Большая защищает жителей при резком подъёме воды в реке, а вторая, расположенная непосредственно в самом СНТ, отводит воду от протоки. Вторая дамба также используется как дорога.- Это единственный путь, она соединяет нас с городом. Если бы её затопило, то жители не смогли бы проехать на автомобилях, к нам не смог бы добраться автобус №4, - пояснила председатель СНТ Галина Мишина.Об этом стало известно во время очередного объезда территорий, попадающих в возможную зону подтопления. Такие проверки постоянно проводятся управлением по ЧС Улан-Удэ.- Угрозы жизни жителям данного СНТ, в котором проживает порядка 400 человек, нет. Однако подтопление этой дороги привело бы к большим неудобствам. Комитетом городского хозяйства совместно с администрацией Советского района была проведена отсыпка дамбы, - пояснили в городском управлении по ЧС.По данным на 31 июля, паводковая ситуация на реках Улан-Удэ стабильная, сообщает управление по информационной политике администрации