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В Улан-Удэ откроется посвящённая Жоржи Амаду выставка

Общество, 
На экспозиции будут представлены самые известные романы бразильского писателя

Книжная выставка, посвящённая творчеству бразильского писателя, журналиста, общественного и политического деятеля Жоржи Амаду (1912-2001), пройдёт с 1 по 20 августа в Национальной библиотеке республики.

Жоржи Амаду — бразильский писатель, журналист, общественный и политический деятель. В 1961 году был избран членом Бразильской академии литературы, заняв академическое кресло № 23. Обрёл славу одного из наиболее известных бразильских профессиональных писателей, живя исключительно на доходы от издания своих произведений. По количеству тиражей уступает только Пауло Коэльо. Его романы переведены почти на 50 языков мира, неоднократно экранизировались, а также легли в основу театральных и радиоспектаклей, песен и даже комиксов.

Писатель родился 10 августа 1912 года. Его отец был мелким плантатором. Читать и писать он научился благодаря усилиям своей матери. А уже настоящее образование он начал получать в 11 лет, когда его отправили в учебное заведение, находившееся в Салвадоре. Писать начал в 14 лет для газеты Diário da Bahia, куда устроился репортёром в отдел криминальной хроники, но в скором времени стал публиковаться в газете O imparcial. Позже Жоржи Амаду стал учиться в университете Рио-де-Жанейро. Именно там он впервые столкнулся с коммунистическим движением и стал активистом коммунистической партии Бразилии. В дальнейшем это оказало сильное влияние на его творчество.

Литературный дебют состоялся в 1930 году выходом новеллы «Ленита», созданной в соавторстве с Диасом да Костой и Эдисоном Карнейру. В ранних романах преобладала социальная тематика. К ним, в частности, относятся «Страна карнавала», «Какао», «Пот». Первый роман «Страна карнавала» был опубликован в 1931 году в издательском доме Аугусту Фредерику Шмидта. В 1932 году по совету друзей отказался печатать роман «Руи Барбоза» из-за большого сходства с первым романом. Писатель обрёл известность публикацией романов «Какао» и «Пот».

В цикле из 3 романов о штате Баия: «Жубиаба», «Мёртвое море», «Капитаны песка», кроме коммунистических идей автор проявляет интерес к описаниям жизни чернокожего населения, тяжёлого наследия рабства и афро-бразильских традиций. Писатель формирует представление о Бразилии как о нации с многонациональной культурой и традициями. В 1959 году роман «Мёртвое море» был удостоен премии Граса Аранья Бразильской академии литературы.

В 1942 году на испанском языке была издана биография находившегося в тюрьме Луиса Карлоса Престеса — «Рыцарь надежды» (1-е издание в Бразилии в 1945 году). После Второй мировой войны были изданы романы «Красные всходы» и «Подполье свободы». С конца 1950-х годов вводил в произведения фантастические элементы, юмор, сенсуализм и стал одним из представителей магического реализма. Все эти элементы остались в творчестве Амаду, несмотря на то, что в произведениях позднего периода его интерес снова сместился к политическим темам.
За свою политическую деятельность он несколько раз высылался из страны. В 1945 году в Бразилии была узаконена коммунистическая партия. Благодаря этому Амаду официально стал депутатом Национального конгресса. Это помогло ему законно выдвигать свои законы и предложения. Один из законопроектов, предложенный им — закон о свободе вероисповедания. К сожалению, всего через два года партия была опять запрещена, и Амаду в очередной раз был выслан из страны. Несколько лет Жоржи Амаду провел, посещая различные страны: такие как СССР, Франция, Чехословакия и другие. Обратно в Бразилию он вернулся в 1952 году, и с того момента стал всё основное время посвящать своей литературной деятельности.
На выставке представлены такие произведения писателя, как «Пастыри ночи», «Генералы песчаных карьеров», «Тиета из Агресте, или Возвращение блудной дочери», «Габриэла, корица и гвоздика», «Каботажное плаванье», «Дона Флор и два ее мужа» и т.д.
Сотрудники Национальной библиотеки приглашают горожан посетить экспозицию, сообщает пресс-служба учреждения.
выставка
 
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