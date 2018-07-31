Пожарные ночью тушили торговый центр в Иркутске

Общество, Фото: ГУ МЧС Иркутской области

По легенде в здании оставались люди



С сегодняшнего дня на базе торгово-развлекательных комплексов с массовым пребыванием людей, проводятся учения для пожарных. Их цель изучить планировки зданий не на бумаге, а в реальных условиях в составе звеньев газодымозащитной службы.



Минувшей ночью в Иркутске по учебной тревоге подняли пожарно-спасательные подразделения в составе 64 человек личного состава, 11 автоцистерн и 5 единиц специальной техники.



11 звеньев газодымозащитной службы направили внутрь здания одного из самых крупных торгово-развлекательных центров, чтобы в ходе выполнения действий по спасению людей и ликвидации условного пожара ознакомиться с характеристикой объекта, обратить внимание на особенности конструкций, наличие запасных выходов и расстояние между ними, определить максимально короткие и безопасные пути эвакуации. Руководство всеми пожарно-спасательными работами велось посредством радиосвязи из штаба пожаротушения, развёрнутого у здания.



- Основная цель тренировки - изучение личным составом характеристик и объёмно-планировочных решений объектов данной категории, а также совершенствование практических навыков начальствующего состава по управлению боевыми действиями по тушению пожаров, организация штаба и радиосвязи. Поставленные задачи были выполнены. Предстоит провести подробный анализ действий дежурных караулов, выявить возможные недостатки и сформировать определённые рекомендации для пожаротушения в крупных комплексах в условиях чрезвычайной ситуации, - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов.



В плановом порядке такие учения пройдут на всех подобных объектах области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

