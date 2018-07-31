В Бурятии лесники обустроили побережье Байкала для отдыха

















Целью акции стала минимизация возникновения подобных «стихийных» мест отдыха на Байкале, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии.Лесники со всей Бурятии обустроили более 20 полноценных мест отдыха практически на берегу Байкала. Каждое место отдыха оснащено столом, скамейками и местом для костра, оборудованное по правилам пожарной безопасности в лесах.- Установленные во время акции места отдыха снимут нагрузку с береговой территории, и помогут минимизировать ущерб, наносимый людьми, лесному фонду, - отмечают в агентстве.Работа по обустройству мест отдыха на территории лесного фонда и при каждом населённом пункте была начата в 2018 году, с начала этого года было обустроено более 260 мест отдыха по всей республике. В дальнейшем подобные акции станут ежегодными.