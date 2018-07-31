В Бурятии лесники обустроили побережье Байкала для отдыха

В прошедшие выходные на берегу Байкала недалеко от посёлка Гремячинск прошла масштабная акция по обустройству мест отдыха для жителей Бурятии
Целью акции стала минимизация возникновения подобных «стихийных» мест отдыха на Байкале, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии.
Лесники со всей Бурятии обустроили более 20 полноценных мест отдыха практически на берегу Байкала. Каждое место отдыха оснащено столом, скамейками и местом для костра, оборудованное по правилам пожарной безопасности в лесах.
- Установленные во время акции места отдыха снимут нагрузку с береговой территории, и помогут минимизировать ущерб, наносимый людьми, лесному фонду, - отмечают в агентстве.
Работа по обустройству мест отдыха на территории лесного фонда и при каждом населённом пункте была начата в 2018 году, с начала этого года было обустроено более 260 мест отдыха по всей республике. В дальнейшем подобные акции станут ежегодными.
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В прошедшие выходные на берегу Байкала недалеко от посёлка Гремячинск прошла масштабная акция по обустройству мест отдыха для жителей Бурятии
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