В Улан-Удэ пройдёт вечер, посвящённый мультсериалу «Рик и Морти»

На вечере будут организованы конкурс, викторина, просмотр эпизодов сериала и after-party







10 августа в столице Бурятии пройдёт первый вечер, посвящённый сумасшедшему деду и его внуку – героям мультсериала «Рик и Морти».







- В 19 часов двери коворкинг-центра «2Дела» откроются для наших гостей. Вас уже будут ждать фандом-магазинчик и художник, который бесплатно нарисует ваши скетчи. А также бесплатными будут напитки и закуски с сычуаньским соусом. Приходите пораньше, пока они не закончились, - отмечают организаторы тематического вечера в социальной сети.







В 19:30 здесь начнётся викторина по мультсериалу. Для участия в игре горожанам нужна команда из «Рика и Морти», то есть из 2-х человек. Улан-удэнцам предлагают найти сокомандника на вечере или сразу прийти с другом или подругой. Главный приз - комикс «Рик и Морти».







Организаторы обещают, после викторины они наградят не только победителей, но выяснят, у кого был самый лучший костюм из «вселенной мультсериала» - за что будет отдельный приз.







В 20:30 гости вечера смогут посмотреть на большом экране несколько лучших эпизодов проекта. В 21:30 в коворкинг-центре проведут after-party в стиле «Night Light» по «Рику и Морти».







Подробности можно узнать здесь: https://vk.com/wall-57390804_14055

Справка:







«Рик и Морти» (англ. Rick and Morty) — американский комедийный научно-фантастический анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном и выпускаемый в рамках блока Adult Swim на телеканале Cartoon Network. Премьера сериала состоялась в декабре 2013 года; второй сезон вышел в 2015. 1 октября 2017 года завершился третий сезон, и в мае 2018 года было объявлено о выпуске ещё 70-ти эпизодов при неопределённом количестве сезонов.

Сериал посвящён злоключениям циничного безумного учёного Рика Санчеза и его наивного, капризного и неуверенного в себе внука Морти; создатель сериала Ройланд озвучивает обоих персонажей. Сериал, выросший из хулиганской анимационной пародии на серию фильмов «Назад в будущее», получил чрезвычайно высокие отзывы критики, особо отмечавшей его оригинальность, креативность и чувство юмора.