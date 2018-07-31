Мероприятие устроят 3 августа
Центр занятости населения Улан-Удэ 3 августа с 10 часов проведёт мини-ярмарку вакансий для государственного предприятия «Главное строительное управление № 7».
Среди вакансий будут представлены: водитель автомобиля, плотник, облицовщик-плиточник, каменщик, маляр, штукатур, дорожный рабочий, машинист автомобильного
крана.
На мероприятие приглашают всех желающих по адресу улица Цыбикова, 6 Центральная секция, сообщает пресс-служба республиканского агентства занятости населения Бурятии.
В Улан-Удэ проведут ярмарку вакансий
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