В Улан-Удэ проведут ярмарку вакансий

Мероприятие устроят 3 августа



Центр занятости населения Улан-Удэ 3 августа с 10 часов проведёт мини-ярмарку вакансий для государственного предприятия «Главное строительное управление № 7».



Среди вакансий будут представлены: водитель автомобиля, плотник, облицовщик-плиточник, каменщик, маляр, штукатур, дорожный рабочий, машинист автомобильного

крана.



На мероприятие приглашают всех желающих по адресу улица Цыбикова, 6 Центральная секция, сообщает пресс-служба республиканского агентства занятости населения Бурятии.

