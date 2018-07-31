Праздник близнецов впервые пройдёт в Иркутске

В Иркутске впервые пройдёт праздник близнецов, организаторами которого выступают мамы двойняшек



Праздник состоится 4 августа в 16 часов на острове Конный, сообщили организаторы.



Запланирован конкурс «похожие разности» с номинациями: самые похожие близнецы, самые непохожие двойняшки, FAMILY LOOK. Взрослые расскажут о преимуществах и недостатках «близнецовости» в жизни.



Состоится также сбор вещей для благотворительного фонда, интерактивные площадки, игры с детьми и другие развлечения.



В празднике примут участие более 80 мам с детьми, среди которых близнецы, двойни и тройняшки.





