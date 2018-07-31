В Иркутске впервые пройдёт праздник близнецов, организаторами которого выступают мамы двойняшек
Праздник состоится 4 августа в 16 часов на острове Конный, сообщили организаторы.
Запланирован конкурс «похожие разности» с номинациями: самые похожие близнецы, самые непохожие двойняшки, FAMILY LOOK. Взрослые расскажут о преимуществах и недостатках «близнецовости» в жизни.
Состоится также сбор вещей для благотворительного фонда, интерактивные площадки, игры с детьми и другие развлечения.
В празднике примут участие более 80 мам с детьми, среди которых близнецы, двойни и тройняшки.
Праздник близнецов впервые пройдёт в Иркутске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На вечере будут организованы конкурс, викторина, просмотр эпизодов сериала и after-party
Мероприятие устроят 3 августа
В Иркутске впервые пройдёт праздник близнецов, организаторами которого выступают мамы двойняшек
Исследование провёл всероссийский центр изучения общественного мнения
Также они посетили лагерь «Чайка»
Сейчас участники экспедиции находятся в Забайкальском крае
Активисты по благоустройству получат подарки
Остальные учреждения комиссия посетит в течение двух недель
Организаторы объявили, что стартовала регистрация команд
Жители думают, что от них скрывают информацию об их вреде
Занятие пройдёт 1 августа
Юные горожане выучили в ходе занятия одну танцевальную связку
Сложнейшие операции провёл профессор из Томска
Качество продукта не соответствует необходимым требованиям
Выставка работает до конца сентября