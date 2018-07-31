Юные улан-удэнцы побывали в Ацагатском дацане

Также они посетили лагерь «Чайка»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ по Железнодорожному району совместно с полицейскими организовали выезд детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в лагерь «Чайка» и Ацагатский дацан.
Для участников был организован маршрут по дороге великих лам. Кроме того, для ребят была проведена правовая викторина, где каждый смог проявить себя как знаток сказочных героев, как друг и товарищ по команде. По результатам игры все команды получили грамоты и сладкие призы, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
- Детям не хватает внимания, а сегодня они были окружены теплотой, любовью, вниманием. Именно этого тепла, возможно, им и не хватает. Поэтому хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они побольше уделяли внимания своим детям - отметила Анна Гладилина, старший инспектор ПДН отдела полиции №1 управления МВД России по Улан-Удэ.
На вечере будут организованы конкурс, викторина, просмотр эпизодов сериала и after-party
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