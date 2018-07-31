Стартовавший из Москвы автопробег прибудет в Улан-Удэ

Сейчас участники экспедиции находятся в Забайкальском крае



30 июля в Читу прибыла международная комплексная экспедиция «Россия-Япония. Резервы человечества. Москва-Токио».



Старт автопробега состоялся 26 мая из Москвы в день официальной церемонии открытия «Года Японии в России» и «Года России в Японии» от нулевого километра России у Красной площади. Автопробег пересечёт всю страну с запада на восток и прибудет на Восточный экономический форум во Владивосток 5-13 сентября. Заключительный его этап пройдёт по территории Японии и завершится в Токио 25 сентября.



Организатором выступает межрегиональная общественная организация фотохудожников «Морской Арт Клуб».



Миссия автопробега – объединение усилий мирового сообщества для решения вопросов устойчивого развития, укрепления российско-японских отношений и создания позитивного образа России путём проведения культурно-образовательных мероприятий в городах остановки пробега с привлечением государственных и общественных организаций, представителей культуры, спорта, науки, бизнеса и ведущих средств массовой информации.



В перечень больших и малых городов, где планируются многодневные остановки автоколонны вошли: Москва, Сергиев Посад, Суздаль, Городец, Ульяновск, Димитровград, Казань, Иннополис, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Красноярск, Иланский, Зима, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Чернышевск, Сковородино, Шимановск, Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск, Уссурийск, Хасан, Находка, Владивосток, Сакаиминато, Киото, Сидзуока, Токио.



Во время посещения городов планируется организовать мероприятия по реализации следующих социальных и культурных программ и проектов: «Останови огонь!», «Год добровольца и волонтёра в России», «Цифровая трансформация», «Эстафета Побед», «Боевые искусства Японии и России», «Японский Меч - Кацунинкэн», «Я люблю тебя, Россия! Дорога на Восход» и многие другие.



31 июля участники автопробега совместно с министерством природных ресурсов Забайкальского края, ФГБУ «Авиалесоохрана» и КГУ «Читинская авиабаза» проведут на базе лагеря «Парус» информационную противопожарную кампанию «Останови огонь!», сообщает пресс-служба правительства края.