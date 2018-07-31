79% россиян считают опасными продукты с ГМО

Жители думают, что от них скрывают информацию об их вреде



Большинство россиян - 79% считают, что генно-модифицированные продукты питания крайне опасны для организма человека. Они говорят, что от населения скрывают эту информацию.



Чаще такого мнения придерживаются люди со средним образованием (84%), реже об этом говорят те, кто не окончил школу (71%), такие данные следуют из анализа, проведённого всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



О том, что продукты, содержащие ГМО, безвредны для организма человека, говорит каждый десятый опрошенный (12%). Среди людей с неполным средним образованием эта доля выше – 20%.

