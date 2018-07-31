В улан-удэнском парке прошёл мастер-класс по хип-хопу

Юные горожане выучили в ходе занятия одну танцевальную связку







28 июля, в субботу, в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ состоялся мастер-класс по направлению танцев - хип-хопу. Юные улан-удэнцы вместе с профессионалами под руководством Виктора Яо-Фун-Тана выучили одну связку.







Подобные вечера проходят в городских парках в рамках проекта «Открытая сцена - танцы здоровья». Следующее мероприятие будет организовано 4 августа.