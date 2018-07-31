Повысился уровень воды в Уде

Вода же в Селенге упала на 6 см
По данным на 31 июля паводковая ситуация на реках Улан-Удэ стабильная. Уровень воды в реке Селенге составляет 128 см. от нуля гидрологического постав (критический уровень 330 см.), за сутки произошло понижение на 6 см.
Уровень воды в Уде составляет 148 см. (критический уровень 400 см.), повышение 2 см., сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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