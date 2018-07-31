Чаще всего жертвами мошенников становятся москвичи
По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2018 года независимым агентством ZOOM MARKET, более 24% россиян становились жертвами или потенциальными жертвами мошенников по средствам цифровых технологий за последние три года.
Из них 37% россиян становились жертвами мошенников через социальные сети (89% «Вконтакте»), 26% по средствам СМС и прочего телефонного мошенничества, 21% через доски бесплатных объявлений (67% AVITO, 21% Юла) и в онлайн играх 16%, уточняет ZOOM MARKET.
Рейтинг городов жители которых чаще всего становятся жертвами мошенников в DIGITAL:
Москва (1), Якутск (2), Екатеринбург (3), Санкт-Петербург (4), Пермь (5), Волгоград (6), Сочи (7), Брянск (8), Самара (9), Липецк (10), Краснодар (11), Нижний Новгород (12), Омск (13), Казань (14), Тамбов (15), Челябинск (16), Воронеж (17), Новосибирск (18), Ростов-на-Дону (19), Иркутск (20), Иваново (21), Саратов (22), Оренбург (23), Хабаровск (24), Тверь (25), Киров (26), Владивосток (27), Саранск (28), Ижевск (29), Тюмень (30).
Иркутск попал в рейтинг самых доверчивых городов, а Улан-Удэ нет
Общество, Фото:
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