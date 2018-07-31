Северные народы Бурятии могут получить квоты на вылов рыбы

Заявки принимаются до конца лета



До 1 сентября 2018 года министерством сельского хозяйства и продовольствия Бурятии принимаются заявки на получение квот вылова водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства.



Она позволит коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока страны обеспечить ведения традиционного образа жизни, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза.

