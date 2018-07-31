Фермер в Бурятии взыскал 100 тысяч за вытоптанный лошадьми картофель

Желая снизить размер выплат владельцы животных руководствовались данными Бурятстата о неурожае



Фермер в Бурятии обратился в суд с просьбой взыскать с троих ответчиков ущерб 218 тысяч рублей. Свои требования он аргументировал тем, что является главой личного подсобного хозяйства и имеет в собственности два земельных участка, предназначенных для сельскохозяйственного производства, на которых выращивает картофель.



Лошади ответчиков в течение мая, июня, июля 2017 года паслись на картофельном поле и вытоптали урожай. В тот год он выкопал всего 45 кг. с поля площадью 53 сотки. Его претензии о возмещении ущерба в досудебном порядке остались неисполненными.



Районный суд удовлетворил заявленные требования.



С апелляционной жалобой обратился один из ответчиков и просил об отмене решения. Он заявил, что его лошади паслись в табуне за рекой и не могли вытоптать картофель фермера. Также не согласился с расчётом истца, пояснив, что справку об урожайности картофеля тот представил за 2016 год, хотя из-за засухи в 2017 году урожай картофеля был значительно ниже.



- Обратил внимание на то, что фермер поля не огородил, что там кроме лошадей пасутся и другие сельскохозяйственные животные местных жителей, - уточняют в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



В суде апелляционной инстанции глава подсобного хозяйства согласился с жалобой и просил о взыскании 161 тысячи рублей, ссылаясь на справку из Бурятстата об урожайности картофеля в районе за прошлый год.



- Доводы ответчика о том, что его лошади не могли осуществить потраву посевов, коллегия отклонила. Из материалов дела следовало, что все трое ответчиков были привлечены к административной ответственности за выпас животных в неустановленных местах, - поясняют в суде.



Кроме того, суд второй инстанции посчитал, что собственник имущества не принимал меры по уменьшению размера убытков: он не установил ограждения, не нанял сторожа для охраны полей.



Таким образом, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Бурятии изменила решение районного суда, снизив размер выплат ответчиков до 100 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба в солидарном порядке.

