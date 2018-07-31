Он не платил алименты трём своим детям
В Иркутской области судебные приставы нашли мужчину, накопившего задолженность в размере 615 тысяч рублей в пользу трёх детей, в кладовке в доме у его родителей.
Житель Эхирит-Булагатского района не являлся на приём к судебному приставу-исполнителю. Застать должника дома приставу не удавалось. Узнав об этом, бывшая супруга мужчины сообщил, что сейчас он проживает с родителями.
Прибыв на место, судебные приставы обратили внимание на беспокойное поведение сестры должника. Сам мужчина, как выяснилось, притаился в кладовой.
Должник был доставлен в судебный участок, где на него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Мировой суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов.
В случае, если неплательщик станет уклоняться от отбывания обязательных работ, ему грозит административный арест. Если же нерадивый отец впредь продолжит игнорировать алиментные платежи и не оплатит имеющуюся задолженность, он будет привлечён к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Житель Иркутской области прятался от приставов в кладовке
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