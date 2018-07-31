В Улан-Удэ прошёл «Малый чемпионат мира по футболу»



32 команды студенческой футбольной лиги Бурятии соревновались на турнире между собой. Первая особенность состязаний по мини-футболу заключалась том, что командам присваивали название сборной — одной из участниц реального ЧМ по футболу, случайно — по жребию, сообщается на официальной странице Дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ в социальной сети.



- Вторая особенность — выход всех участников в плей-офф после группового этапа. Команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, выходили в «золотой» плей-офф, а сборные, ставшие третьими и четвёртыми - в «серебряный». И, главное — плей-офф проходил в формате «до двух поражений», т.е. после одного поражения команда ещё сохраняла шансы на победу в турнире. Таким образом, количество матчей на соревнованиях перевалило за 100, - рассказывают организаторы игр.

Итоговые результаты чемпионата:

«Золотая лига»:

- 1 место – Испания; 2 место — Египет; 3 место — Франция;

- «Лучший футболист» - Максим Вильмов (Испания);

- «Лучший вратарь» - Даниил Богданов (Франция);

«Лучший защитник» — Владимир Краснояров (Испания);

«Лучший нападающий» - Сергей Матвеев (Египет).



«Серебряная лига»:

- 1 место — Бразилия; 2 место — Исландия; 3 место — Саудовская Аравия;

- «Лучший футболист» — Гэсэр Хандуев (Бразилия);

- «Лучший вратарь» — Андрей Алексеев (Бразилия);

- «Лучший защитник» — Виталий Бачеев (Саудовская Аравия);

- «Лучший нападающий» — Алдар Хандуев (Исландия).



В турнире участвовало 150 человек.

«Лучший защитник» — Владимир Краснояров (Испания);«Лучший нападающий» - Сергей Матвеев (Египет). - Вторая особенность — выход всех участников в плей-офф после группового этапа. Команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, выходили в «золотой» плей-офф, а сборные, ставшие третьими и четвёртыми - в «серебряный». И, главное — плей-офф проходил в формате «до двух поражений», т.е. после одного поражения команда ещё сохраняла шансы на победу в турнире. Таким образом, количество матчей на соревнованиях перевалило за 100, - рассказывают организаторы игр.

С 1 по 15 июля в Улан-Удэ на спортивной площадке парка «Юбилейный» прошёл необычный турнир «Малый чемпионат мира по футболу».