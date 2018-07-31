Улан-удэнцев просят помочь детям собраться в школу

Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ проводит традиционную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации



В 2018 - 2019 учебном году в Железнодорожном районе 85 детей школьного возраста из семей, признанных находящимися в социально опасном положении, нуждаются в помощи.



- Призываем всех неравнодушных благотворителей, жителей района с добрым сердцем принять участие в акции. Вы можете приобрести детям портфели, канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму, - сообщили в администрации района.



Подарки принимаются по адресу: администрация Железнодорожного района Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2, каб. № 51.





