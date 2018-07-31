Волонтёры на Байкале спели про Москву (видео)

Солист приехал из Москвы «защищать Ольхон»
30 июля в посёлок Большое Голоустное на Байкале начали прибывать первые волонтёры всероссийского лагеря «Экодемия».
- Солирует студент из Москвы, приехавший, как он выразился, защищать остров Ольхон и экологию, зовут его Савва... Эти ребята из Москвы песни поют о Москве, но я уверена, что по возвращению в столицу, песни уже будут петь о Байкале, - сообщила автор видео Любовь Аликина.
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Солист приехал из Москвы «защищать Ольхон»
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