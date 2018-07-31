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В Забайкалье стартовали учения ракетчиков

Общество, 
В конце учения состоятся электронные пуски ракет 

В Забайкальском крае на учебно-тренировочном комплексе Цугол накануне стартовало тактическое учение с военнослужащими ракетного соединения Восточного военного округа.

Будут отработаны задачи по совершению маршей по пересечённой местности с выполнением мероприятий по маскировке перемещения, в том числе с учётом рельефа и ландшафта местности.

Также специалисты ракетных войск выполнят нормативы по инженерному оборудованию позиций, переводу комплексов из походного положения в боевое, развертыванию оперативно-тактических комплексов, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Особое внимание будет уделено вопросам совершенствования системы определения данных для ракетной стрельбы, организации связи в условиях активной постановки помех условным противником.

Ракетчики выполнят нормативы по маскировке позиций с целью не выдать своё местоположение средствам разведки «неприятеля», в частности разведывательным дронам.

В конце учения состоятся электронные пуски ракет, расчёты выполнят учебные стрельбы по целям, находящимся на удалении от 50 до 100 километров, имитирующим командные пункты, парки с техникой, объекты инфраструктуры узлов энергетического обеспечения условного противника, сообщает пресс-служба ВВО. 
учения
 
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