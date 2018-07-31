В Забайкалье стартовали учения ракетчиков



В Забайкальском крае на учебно-тренировочном комплексе Цугол накануне стартовало тактическое учение с военнослужащими ракетного соединения Восточного военного округа.



Будут отработаны задачи по совершению маршей по пересечённой местности с выполнением мероприятий по маскировке перемещения, в том числе с учётом рельефа и ландшафта местности.



Также специалисты ракетных войск выполнят нормативы по инженерному оборудованию позиций, переводу комплексов из походного положения в боевое, развертыванию оперативно-тактических комплексов, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.



Особое внимание будет уделено вопросам совершенствования системы определения данных для ракетной стрельбы, организации связи в условиях активной постановки помех условным противником.



Ракетчики выполнят нормативы по маскировке позиций с целью не выдать своё местоположение средствам разведки «неприятеля», в частности разведывательным дронам.



В конце учения состоятся электронные пуски ракет, расчёты выполнят учебные стрельбы по целям, находящимся на удалении от 50 до 100 километров, имитирующим командные пункты, парки с техникой, объекты инфраструктуры узлов энергетического обеспечения условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

