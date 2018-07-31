На днях завершился проект «Большой Байкальской тропы» «Тропа Испытаний»
В обустройстве экологической тропы на байкальском полуострове Святой Нос в Забайкальского национальном парке в Бурятии приняли участие волонтёры из Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Владимира, Хабаровского края, Екатеринбурга, а также Германии и Австрии.
- Было сделано два плеча серпантина длиной 259 метров. А также расчищен коридор существующей тропы – около 4 км, сделано 5 водоотводящих конструкций. Спасибо ребятам за самоотверженный труд! Это был непростой проект – приходилось ежедневно ходить по 4 километра в гору и назад, - сообщает «Большая Байкальская тропа».
Теперь плато Святого Носа стало доступнее для туристов.
На Святом Носу на Байкале обустроили экологическую тропу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ проводит традиционную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
В конце учения состоятся электронные пуски ракет
Солист приехал из Москвы «защищать Ольхон»
Она будет защищать честь страны в весовой категории до 58 килограммов
Основные торжества состоятся в Хабаровске
Последние пожары были потушены накануне
Чемпионат России был отборочным на чемпионат мира
Для посетителей проведут мастер-классы
Коммунальщики будут ремонтировать сети
Он угадал сразу 9 чисел
Медики дали жителям Бурятии советы, как правильно питаться
Выступило больше 500 спортсменов
30 июля в Улан-Удэ прошёл смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии»
Опубликован прогноз на последний месяц лета
Жители республики смогут не выплачивать ежемесячные взносы за капремонт