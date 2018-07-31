На Святом Носу на Байкале обустроили экологическую тропу

На днях завершился проект «Большой Байкальской тропы» «Тропа Испытаний»



В обустройстве экологической тропы на байкальском полуострове Святой Нос в Забайкальского национальном парке в Бурятии приняли участие волонтёры из Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Владимира, Хабаровского края, Екатеринбурга, а также Германии и Австрии.



- Было сделано два плеча серпантина длиной 259 метров. А также расчищен коридор существующей тропы – около 4 км, сделано 5 водоотводящих конструкций. Спасибо ребятам за самоотверженный труд! Это был непростой проект – приходилось ежедневно ходить по 4 километра в гору и назад, - сообщает «Большая Байкальская тропа».



Теперь плато Святого Носа стало доступнее для туристов.

