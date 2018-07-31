Она будет защищать честь страны в весовой категории до 58 килограммов
Со 2 по 10 августа в городе Бангкок состоится первенство мира по тайскому боксу. В состав сборной России впервые вошла представительница Бурятии Екатерина Карнакова: она победила в мае этого года на первенстве страны. На состязания также была отобрана ещё одна представительница республики Виолетта Зарубина, которая по ряду причин не сможет принять участие в них.
Екатерина занимается в клубе «Пересвет» под руководством мастера спорта по боксу и кикбоксингу, а также кандидата в мастера спорта по тайскому боксу Владимира Ломакина. На родине тайского бокса спортсменка будет защищать честь страны в весовой категории до 58 килограммов среди девушек в возрасте 12-13 лет.
Сопровождать Екатерину будет председатель Федерации тайского бокса республики, директор спортивной школы №16 «Забайкалец» Жаргал Очиров, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Бурятская спортсменка выступит на первенстве мира по тайскому боксу
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