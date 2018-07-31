Восточный военный округ отмечает столетний юбилей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Основные торжества состоятся в Хабаровске



Восточный военный округ во вторник отмечает свой 100-летний юбилей, основные торжества пройдут в 4-5 августа в Хабаровске. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Александр Гордеев, передаёт РИА Новости.



Дальневосточный военный округ (ДВО) был образован в 1918 году в соответствии с декретом Совета Народных комиссаров. Воины-дальневосточники мужественно сражались за восточные рубежи отечества в годы интервенции 1918-1925 годах, участвовали в сражениях Великой Отечественной войны, в августе 1945 года — в разгроме Квантунской армии Японии, поставив точку во Второй мировой войне.



С 2010 года в ходе военной реформы был образован Восточный военный округ, куда, помимо ДВО, вошли часть Сибирского округа (в том числе Бурятия), Тихоокеанский флот и части ВВС и ПВО.



- Датой образования округа считается 31 июля. Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию военного округа, состоятся 4-5 августа в Хабаровске. Для участия в торжествах приедут и ветераны ДВО из Москвы, — сказал Гордеев.



В честь 100-летия военного округа в субботу состоится возложение цветов к мемориалу на площади Славы, а также к памятникам маршалам Советского Союза Родиону Малиновскому и Александру Василевскому. На центральной набережной развернут выставку боевой техники, где представят легендарный танк Т-34, реактивную систему «Катюша», образцы ретро-автомобилей, а также современные образцы техники, стоящей на вооружении войск округа.



Над набережной Хабаровска пролетят вертолёты армейской авиации округа и легкомоторные самолёты хабаровских авиаклубов.





