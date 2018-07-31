В Бурятии не осталось лесных пожаров

Последние пожары были потушены накануне



За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано два лесных пожара в Кижингинском и Тарбагатайском районах. Возгорания были ликвидированы на общей площади чуть более 1 га, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



Всего на тушении за сутки работало 29 человек из числа лесной охраны, МЧС и привлеченных лиц, задействовано 10 единиц лесопожарной техники.



По состоянию на 0.00 часов 31 июля, в Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано.



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 325 лесных пожаров на общей площади 24,2 тыс. га. Оперативность тушения в первые сутки, на сегодняшний день, составляет 86%. На территории Бурятии установились 2 и 3 классы пожарной опасности.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (3012) 20-44-44.



