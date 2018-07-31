Два борца из Бурятии стали чемпионами России среди ветеранов

Общество, Фото: минспорта Бурятии

Чемпионат России был отборочным на чемпионат мира



28 июля в Смоленске завершился открытый чемпионат России по вольной борьбе среди ветеранов. Соревнования прошли в следующих весовых категориях: до 55-62, 70, 78, 88 и 100-130 кг. Спортсмены из Бурятии завоевали две золотых и одну серебряную медаль, сообщает пресс-служба минспорта республики.



В дивизионе «D» возраст участников составлял от 51 до 55 лет. В весовой категории до 62 кг первое место занял Баяр Очиров, в финале он выиграл у ветерана из Чеченской Республики Шоипа Джабраилова. Третье место осталось за спортсменом из Республики Дагестан Нариманом Сулеймановым.



В дивизионе «E» соревновались ветераны в возрасте от 56 до 60 лет. В весовой категории до 88 кг медаль золотого достоинства завоевал борец из Бурятии Матвей Илюхинов, второе место занял борец из Воронежской области Гурген Торосян.



Также в данном дивизионе в весовой категории до 70 кг второе место занял представитель Бурятии Евгений Дайндапов. В финальной схватке он уступил борцу из Смоленской области Закию Бикбулатову. Третье место осталось за ветераном из Кабардино-Балкарской Республики Кайсыном Темукуевым.



Данный чемпионат являлся отборочным на чемпионат мира среди ветеранов, который пройдёт в Македонии.



Как сообщал «Байкал-Daily», 3 августа в подмосковном Одинцово стартует чемпионат России по вольной борьбе. Защищать честь Бурятии будут Александр Богомоев, Евгений Жербаев, Балдан Цыжипов, Даша Шарастепанов, Алексей Боровицкий, Арсалан Будажапов, Жаргал Дамдинов, Алдар Бальжинимаев, Булат Баясхолонов, Эрдэм Будажанев, Алексей Сабидаев, а также Баяр Цыренов.



Сегодня борцам вручат спортивную форму Республики Бурятия.



