Бурятию ждёт тёплый август



Погода



По данным Бурятского гидрометцентра август в Бурятии будет тёплым. Среднемесячная температура воздуха ожидается выше средних многолетних показателей.



По южным районам республики средняя месячная температура воздуха ожидается +12,+18°, что на 1-1,5º выше, местами около средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается 78-101 мм, что больше, местами около среднего многолетнего количества.



В юго-западных районах воздух прогреется до +15°, что на 1-1,5º выше средних многолетних показателей. Осадков выпадет 43-60 мм, это меньше среднего показателя.



По северным районам погода ожидается теплее обычного, здесь средняя месячная температура воздуха ожидается +14,+17°. Осадков выпадет больше – 65-101 мм.



Южная и средняя часть озера Байкал также порадует тёплой погодой. Здесь воздух прогреется до +16°. Месячное количество осадков предполагается 46-95 мм, что меньше среднего многолетнего количества.



По северой части озера Байкал столбик термометра поднимется до +16°, что на 1º выше средних многолетних значений. Дождей в этом году ожидается чуть больше среднего многолетнего показателя.



В ближайшие сутки на реках юго-западных районов республики возможен подъём уровней воды, на малых реках возможно образование селевых потоков.



Водные объекты



На акваториях республики сохранится вероятность происшествий, чрезвычайных ситуаций, обусловленных несоблюдением правил поведения на воде, утоплением при купании в несанкционированных местах.



Наиболее вероятны происшествия на реке Селенга в Улан-Удэ (о. Комсомольский, ул. Набережная, ул. Корабельная, Степная протока, затопленный карьер п. Тулунжа); р. Селенга – Иволгинский район (п. Сужа, затопленный карьер, п. Сотниково). Также возможны происшествия на озере Гусиное – Селенгинский район (п. Гусиное Озеро, г. Гусиноозерск, оз. Щучье, п.Тохой); Кяхтинский район – с. Шарагол; Кабанский район – с. Дубинино, м-ть «Дулан», ст. Култушная, ст. Байкальский Прибой; оз. Байкал - Прибайкальский район (с. Гремячинск, с. Горячинск).

